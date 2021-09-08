ТСК Ради викрила менеджмент “Укрзалізниці” у багаторічній брехні та маніпуляціях

ukru
17 березня, 19:38 • 88697 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 113068 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 169132 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 149973 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 150448 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160672 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 178067 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150135 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159278 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176072 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Українські банки перейшли на європейські підходи до оцінювання “проблемних кредитів”. Що змінилося?

Українські банки перейшли на європейські підходи до оцінювання “проблемних кредитів”. Що змінилося?

17 березня, 18:59 • 37856 перегляди
У Білому домі різко відреагували на пропозицію євродепутата повернути Франції Статую Свободи

У Білому домі різко відреагували на пропозицію євродепутата повернути Франції Статую Свободи

17 березня, 19:11 • 46392 перегляди
путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

17 березня, 19:19 • 69216 перегляди
У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку

У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку

17 березня, 19:26 • 47081 перегляди
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 70831 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 169129 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 156351 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 253651 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249899 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 378138 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 56274 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65933 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 64110 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 100055 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110297 перегляди
Актуальне
ТСК Ради викрила менеджмент “Укрзалізниці” у багаторічній брехні та маніпуляціях

ТСК Ради викрила менеджмент “Укрзалізниці” у багаторічній брехні та маніпуляціях

Київ • УНН

 • 45529 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Багато років менеджмент “Укрзалізниці” займався окозамилюванням: спотворені звіти та фінансові плани, ілюзія змін, піар неіснуючих досягнень та ребрендинг, яким зафарбовано діри заіржавілої репутації — все це призвело до того, що державний перевізник вже не здатен задовольняти потреби економіки країни у перевезеннях. Про це заявила голова Тимчасової слідчої комісії, народний депутат від “Слуги народу” Юлія Гришина, передає УНН.

Деталі

Але визнати проблему — половина успіху в її вирішенні, каже вона.

“Наша ТСК вважає одним з ключових своїх завдань — викрити та показати суспільству багаторічну брехню і маніпуляції, якими прикривалася некомпетентність високопосадовців Укрзалізниці”, — наголосила Гришина.

Нардеп навела цитату з одного з листів, які надійшли на її адресу як голови ТСК. В ньому рядовий залізничник, якому болить за компанію, розповідає про реальну ситуацію, яку не бачать, не хочуть помічати або умисно замовчують Наглядова рада та правління Укрзалізниці.

“ЦИТУЮ: „ТСК просила назвати конкретних винуватців ситуації з провалом доставки вантажів, але в.о. члена правління Роман Черніцький та директор з логістики Олександр Заруба не змогли їх визначити через комплексність проблеми... Працюю на станції Коломия, на відповідальних посадах понад 20 років. З наявних 13 колій для прийому-відправлення, сортування вантажних і пасажирських поїздів — три колії закриті взагалі для руху (нема чим і ким ремонтувати), п’ять колій постійно заняті „хворими“ вагонами для ремонту, списання в вагонне депо (немає чим і ким ремонтувати), залишилось три вільні колії, по яких мусять проїхати, провести схрещення всі пасажирські, приміські і десь-колись вантажні поїзди... І так останні 3-4 роки, і все важче і важче... Середній вік працюючих приблизно 45-50+ років, вся молодь повтікала, за такі „гроші“ ніхто не хоче працювати...“

І така ситуація не лише на станції Коломия, а майже по всій мережі залізниць України”, — зауважила Гришина.

Вона нагадала, що члени ТСК здійснили багато виїздів, зокрема, побували на місці аварії поїзда Інтерсіті +, під Запоріжжям, і там теж побачили занедбану інфраструктуру, кладовища непридатного рухомого складу, провалене постачання матеріалів для ремонтів колій, а головне — відсутність достатньої кількості працівників для утримання колій.

“Люди не мають, чим працювати, не мають спецодягу, нормальних зарплат і надій на краще, тому тікають з залізниці. Не вистачає монтерів колії, машиністів, чергових. Й справді, дуже дивує, не лише ТСК, а й рядових залізничників, що за таких обставин, відповідаючи на запит ТСК щодо причин зривів вчасної доставки вантажів, відповідальний за інфраструктуру в Укрзалізниці в.о. члена правління Роман Черніцький не зараховує себе до винних у цій ганебній ситуації.

Але всі прізвища винуватців названі у проміжному звіті ТСК, і цей список ще не остаточний. Ми працюватимемо над тим, щоб відповідальність за доведення Укрзалізниці до жалюгідного стану була невідворотною.

Дякую залізничникам, які допомагають нам піднімати та висвітлювати наявні проблеми державної компанії. Запевняю, що кожне ваше звернення на мою адресу та на адресу ТСК не залишиться без уваги”, — підсумувала Гришина.

Доповнення

ТСК з питань оцінки критичного стану “УЗ” була створена в парламенті в січні, відразу після повідомлення про рекордні збитки національної компанії в минулому році.

За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво “УЗ”, активізовано роботу правоохоронних органів, крім того, питанням “УЗ” зацікавився Рада нацбезпеки України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами