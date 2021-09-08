ТСК Ради викрила менеджмент “Укрзалізниці” у багаторічній брехні та маніпуляціях

Деталі

Але визнати проблему — половина успіху в її вирішенні, каже вона.

“Наша ТСК вважає одним з ключових своїх завдань — викрити та показати суспільству багаторічну брехню і маніпуляції, якими прикривалася некомпетентність високопосадовців Укрзалізниці”, — наголосила Гришина.

Нардеп навела цитату з одного з листів, які надійшли на її адресу як голови ТСК. В ньому рядовий залізничник, якому болить за компанію, розповідає про реальну ситуацію, яку не бачать, не хочуть помічати або умисно замовчують Наглядова рада та правління Укрзалізниці.

“ЦИТУЮ: „ТСК просила назвати конкретних винуватців ситуації з провалом доставки вантажів, але в.о. члена правління Роман Черніцький та директор з логістики Олександр Заруба не змогли їх визначити через комплексність проблеми... Працюю на станції Коломия, на відповідальних посадах понад 20 років. З наявних 13 колій для прийому-відправлення, сортування вантажних і пасажирських поїздів — три колії закриті взагалі для руху (нема чим і ким ремонтувати), п’ять колій постійно заняті „хворими“ вагонами для ремонту, списання в вагонне депо (немає чим і ким ремонтувати), залишилось три вільні колії, по яких мусять проїхати, провести схрещення всі пасажирські, приміські і десь-колись вантажні поїзди... І так останні 3-4 роки, і все важче і важче... Середній вік працюючих приблизно 45-50+ років, вся молодь повтікала, за такі „гроші“ ніхто не хоче працювати...“

І така ситуація не лише на станції Коломия, а майже по всій мережі залізниць України”, — зауважила Гришина.

Вона нагадала, що члени ТСК здійснили багато виїздів, зокрема, побували на місці аварії поїзда Інтерсіті +, під Запоріжжям, і там теж побачили занедбану інфраструктуру, кладовища непридатного рухомого складу, провалене постачання матеріалів для ремонтів колій, а головне — відсутність достатньої кількості працівників для утримання колій.

“Люди не мають, чим працювати, не мають спецодягу, нормальних зарплат і надій на краще, тому тікають з залізниці. Не вистачає монтерів колії, машиністів, чергових. Й справді, дуже дивує, не лише ТСК, а й рядових залізничників, що за таких обставин, відповідаючи на запит ТСК щодо причин зривів вчасної доставки вантажів, відповідальний за інфраструктуру в Укрзалізниці в.о. члена правління Роман Черніцький не зараховує себе до винних у цій ганебній ситуації.

Але всі прізвища винуватців названі у проміжному звіті ТСК, і цей список ще не остаточний. Ми працюватимемо над тим, щоб відповідальність за доведення Укрзалізниці до жалюгідного стану була невідворотною.

Дякую залізничникам, які допомагають нам піднімати та висвітлювати наявні проблеми державної компанії. Запевняю, що кожне ваше звернення на мою адресу та на адресу ТСК не залишиться без уваги”, — підсумувала Гришина.

Доповнення

ТСК з питань оцінки критичного стану “УЗ” була створена в парламенті в січні, відразу після повідомлення про рекордні збитки національної компанії в минулому році.

За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво “УЗ”, активізовано роботу правоохоронних органів, крім того, питанням “УЗ” зацікавився Рада нацбезпеки України.