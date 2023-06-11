Циркуны на Харьковщине обстреляли из "Ураганов"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что село Циркуны, по которому враг сегодня нанес удар, было обстреляно из «Ураганов», пишет УНН.
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«В результате вражеского обстрела Циркунов пострадавших нет. Повреждены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки. Армия рф обстреляла Циркуны из РСЗО «Ураган». Сейчас правоохранительные органы фиксируют преступления оккупантов», - сообщил Синегубов.
Напомним
Сегодня днем враг нанес удар по Циркунам. Речь шла о применении кассетных боеприпасов.