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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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БМ-27 «Ураган»

Циркуни на Харківщині обстріляли з «Ураганів»

Київ • УНН

 • 714536 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідоми, що село Циркуни, по якому ворог сьогодні завдав удар, було обстріляне з «Ураганів», пише УНН.

Циркуни на Харківщині обстріляли з «Ураганів»

Цитата

«Унаслідок ворожого обстрілу Циркунів постраждалих немає. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та господарчі споруди. Армія рф обстріляла Циркуни із РСЗВ «Ураган». Наразі правоохоронні органи фіксують злочини окупантів», - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо

Сьогодні вдень ворог завдав удар по Циркунам. Йшлося про застосування касетних боєприпасів.

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