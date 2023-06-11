Циркуни на Харківщині обстріляли з «Ураганів»
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідоми, що село Циркуни, по якому ворог сьогодні завдав удар, було обстріляне з «Ураганів», пише УНН.
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«Унаслідок ворожого обстрілу Циркунів постраждалих немає. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та господарчі споруди. Армія рф обстріляла Циркуни із РСЗВ «Ураган». Наразі правоохоронні органи фіксують злочини окупантів», - повідомив Синєгубов.
Нагадаємо
Сьогодні вдень ворог завдав удар по Циркунам. Йшлося про застосування касетних боєприпасів.