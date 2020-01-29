Циркуляция вирусов гриппа подтверждена почти на всей территории Украины - медики
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Циркуляция вирусов гриппа лабораторно подтверждено почти на всей территории Украины, три области находятся пока на среднем эпидемическом уровне активности. Об этом сообщила во время брифинга по эпидемической ситуации гриппа и ОРВИ в Украине врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко, передает корреспондент УНН.
"В целом по Украине мы перешли эпидемический порог, превышение достаточно незначительное, 1,4%. Но это свидетельствует лишь о том, что эпидемическая активность у нас низкая и ситуация пока не является угрожающей", - отметила Кошалко.
По ее словам, в целом по Украине есть часть регионов, которые находятся еще на предэпидемическом уровнях, есть регионы которые находятся на низком эпидемическом уровне.
"Есть три региона находящихся уже на среднем эпидемическом уровне активности - это Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области. На сегодняшний день у нас лабораторно подтверждена циркуляция вирусов гриппа на территории почти всей Украине. Преобладают в циркуляции вируса гриппа типа А, H1, N1", - отметила врач.
Напомним, в Киеве, по состоянию на 27 января, наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. Заболело 6,7 тыс. детей - на 26% больше, чем на прошлой неделе.