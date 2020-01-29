Циркуляція вірусів грипу підтверджена майже на всій території України – медики
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Циркуляція вірусів грипу лабораторно підтверджена майже на всій території України, три області знаходяться наразі на середньому епідемічному рівні активності. Про це повідомила під час брифінгу щодо епідемічної ситуації грипу та ГРВІ в Україні лікар-епідеміолог Центру громадського здоров’я України Оксана Кошалко, передає кореспондент УНН.
"В цілому по Україні ми перейшли епідемічний поріг, перевищення досить незначне, 1,4%. Але це свідчить лише про те, що епідемічна активність у нас низька і ситуація поки що не є загрозливою", - зазначила Кошалко.
За її словами, в цілому по Україні є частина регіонів, які знаходяться ще на передепідемічних рівнях, є регіони які знаходяться на низькому епідемічному рівні.
"Є три регіони які знаходяться уже на середньому епідемічному рівні активності – це є Тернопільська, Житомирська та Хмельницька області. І на сьогоднішній день у нас лабораторно підтверджена циркуляція вірусів грипу на території майже усієї України. Переважають в циркуляції віруси грипу типу А, H1, N1", - зазначила лікар.
Нагадаємо, у Києві, станом на 27 січня, спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем. Захворіло 6,7 тис. дітей — на 26% більше, ніж минулого тижня.