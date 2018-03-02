Ценность Януковича, как свидетеля является нулевой, пока он в РФ - нардеп

"То, что Янукович сейчас находится в РФ под контролем ФСБ и Путина свидетельствует о том, что он является заложником в своих действиях и заявлениях, а также заложником в возможностях что-то говорить на пресс-конференции. Поэтому ценность его, как свидетеля во время пребывания на территории РФ, является нулевой. Если он считает, что его данные очень важны, то он может смело возвращаться в Украину предстать перед камерами СМИ и следствием и давать свои показания в суде. Это будет зафиксировано и задокументировано судом - все остальное это глупости и никчемные заявления", - подчеркнул А.Тетерук.

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Напомним, сегодня экс-президент Украины Виктор Янукович дал пресс-конферецию в Москве.