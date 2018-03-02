Цінність Януковича, як свідка є нульовою, поки він в РФ – нардеп

“Те, що Янукович зараз знаходиться в РФ під контролем ФСБ та Путіна свідчить про те, що він є заручником у своїх діях та заявах, а також заручником у можливостях щось говорити на прес-конференції. Тому цінність його, як свідка під час перебування на території РФ, є нульовою. Якщо він вважає, що його данні є надзвичайно важливими, то він може сміливо повертатись в Україну стати перед камерами ЗМІ та слідством і давати свої свідчення в суді. Це буде зафіксовано і задокументовано судом — все інше це нісенітниці і нікчемні заяви”, — підкреслив А.Тетерук.

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Нагадаємо, сьогодні екс-президент України Віктор Янукович дав прес-конферецію в Москві.