Цены на рынке топлива могут стабилизироваться за две-три недели - эксперт

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На вопрос, стоит ли ожидать стабилизации цен на рынке топлива, Куюн ответил: "Пока нет, мы видим, что цены на заправках очень отстают от мировых тенденций и если, например, на внутреннем рынке закупочная стоимость за последние 4 месяца выросла на 5 грн 80 копеек на бензин и дизель, а на заправках она выросла на 4 грн - 4 грн 15 копеек. То есть, это говорит о том, что у нас есть еще впереди потенциал в размере 1 грн 70 копеек - 1 грн 50 копеек за литр. Этот потенциал, скорее всего, в марте - начале апреля будет реализован".

На уточняющий вопрос, когда возможна стабилизация цен на рынке топлива, Куюн ответил: "Где-то за две-три недели, если не будет нефть и дальше расти".

Детали

При этом эксперт выразил мнение, что у украинского правительства очень ограниченные возможности по стабилизации или влиянию на рынок нефтепродуктов. "Мы - страна-импортер, 85% топлива завозим по импорту, покупаем его по мировым ценам, поэтому не может украинское правительство повлиять на мировые цены", - сказал Куюн.

Он отметил, что в мире нефть подорожала за последние 4 месяца на 81%, основные нефтепродукты - бензин и дизель - на 75-76%.

"Соответственно, наши импортеры полностью продублировали эту динамику. Соответственно, это будет переведено на цены на заправках. Альтернативой является только не покупать это топливо, не привозить, если не нравится его цена", - рассказал Куюн.

Кроме того, Куюн отметил, что, безусловно, нужно приветствовать попытки правительства побороть нелегальный рынок.

"Потому что платить 30 грн за плохой бензин - вдвойне обидно. Поэтому нужно это делать, это не повлияет на цены, это повлияет скорее всего на качество, на защиту прав потребителей, и бюджет от этого выиграет. Потому что нелегальный рынок - это рынок без уплаты налогов. Поэтому, если его ликвидировать, то соответственно рынок будет наполняться легальным топливом со всеми налогами", - сказал Куюн.

Что было ранее

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство ожидает, что стабилизация цен на горючее состоится уже в конце марта.

Также Шмыгаль поручил представителям нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС, ГСЧС, Нацполиции и других уполномоченных органов, активизировать деятельность рабочих групп и проведение совместных мероприятий для борьбы с нелегальным оборотом топлива в Украине.