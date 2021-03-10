Ціни на ринку пального можуть стабілізуватися за два-три тижні - експерт

Цитата:

На запитання, чи варто очікувати стабілізації цін на ринку пального, Куюн відповів: “Поки що ні, ми бачимо, що ціни на заправках дуже відстають від світових тенденцій і якщо, наприклад, на внутрішньому ринку закупівельна вартість за останні 4 місяці зросла на 5 грн 80 копійок на бензин та дизель, а на заправках вона зросла на 4 грн - 4 грн 15 копійок. Тобто, це говорить про те, що у нас є ще попереду потенціал у розмірі 1 грн 70 копійок — 1 грн 50 копійок за літр. Цей потенціал, скоріш за все, у березні - на початку квітня буде реалізований”.

На уточнююче запитання, коли можлива стабілізація цін на ринку пального, Куюн відповів: “Десь за два-три тижні, якщо не буде нафта й далі зростати”.

Деталі

При цьому експерт висловив думку, що в українського уряду дуже обмежені можливості зі стабілізації чи впливу на ринок нафтопродуктів. "Ми - країна-імпортер, 85% пального завозимо за імпортом, купуємо його за світовими цінами, тому не може український уряд вплинути на світові ціни”, — сказав Куюн.

Він зауважив, що у світі нафта подорожчала за останні 4 місяці на 81%, основні нафтопродукти - бензин та дизель - на 75-76%.

“Відповідно, наші імпортери повністю продублювали цю динаміку. Відповідно, це буде перекладено на ціни на заправках. Альтернативою є тільки не купувати це пальне, не завозити, якщо не подобається його ціна”, — розповів Куюн.

Окрім того, Куюн зазначив, що, безумовно, потрібно вітати спроби уряду побороти нелегальний ринок.

“Тому що платити 30 грн за поганий бензин - вдвічі образливо. Тому потрібно це робити, це не вплине на ціни, це вплине скоріш за все на якість, на захист прав споживачів, і бюджет від цього виграє. Тому що нелегальний ринок — це ринок без сплати податків. Тому, якщо його ліквідувати, то відповідно ринок буде наповнюватися легальним пальним з всіма податками”, — сказав Куюн.

Що було раніше

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд очікує, що стабілізація цін на пальне відбудеться вже наприкінці березня.

Також Шмигаль доручив представникам нафтогазової галузі, профільних асоціацій, органів місцевого самоврядування, ДФС, ДСНС, Нацполіції та інших уповноважених органів, активізувати діяльність робочих груп та проведення спільних заходів для боротьби з нелегальним обігом пального в Україні.