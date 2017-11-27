Цены на топливо продолжают "ползти" вверх - мониторинг

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79129 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 69483 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 76634 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 83865 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118585 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115260 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144461 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107387 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108817 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113360 просмотра

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Цены на топливо продолжают "ползти" вверх - мониторинг

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 27 ноября, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 29,70 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.

Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 28,70 грн. А-95 + на указанных АЗК стоит в среднем 30,89, а ДТ - в среднем 27,20 грн за литр.

В то же время, средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 27,21 грн за литр, А-95 - 28,11 грн за литр, А-95 + - 29 64 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 26,18 грн за литр.

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На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 25,65 грн за литр, А-95 - 26,15, А-95 + - 26,65 грн за литр и ДТ - 24,00 грн за литр.

Цены на сжиженный газ:

на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 12,97 грн за литр;

на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,64 грн на литр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,14 грн на литр.

Напомним, по данным экспертов рынка, АЗС заинтересованы в снижении цены на топливо не меньше водителей.

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