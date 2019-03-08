Цены на нефть снизились
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в пятницу утром уменьшились в цене до 65,70 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания состоянию на 9:20, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,90%.
При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 56,24 доллара за баррель, потеряв 0,74%.
Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.