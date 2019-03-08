Ціни на нафту знизились
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у п'ятницю зранку зменшились в ціні до 65,70 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 9:20, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилась на 0,90%.
При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 56,24 долара за барель, втративши 0,74%.
Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.