Цены на нефть снижаются после трехдневного роста
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в среду утром во время торгов упали в цене до 117,12 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные торгов.
По данным Bloomberg по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,73%.
При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 111,18 доллара за баррель, потеряв 0,52%.
Детали
Цены на нефть упали в среду после роста на предыдущих трех сессиях, на фоне борьбы рынка между опасениями относительно мировой экономики и дефицита мировых запасов нефти, пишет Reuters.
Ранее
G7 договорилась об ограничении цены на российскую нефть.