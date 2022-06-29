Ціни на нафту знижуються після триденного зростання

За даними Bloomberg станом на 8:06, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,73%.

При цьому ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 111,18 долара за барель, втративши 0,52%.

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Ціни на нафту впали в середу після зростання на попередніх трьох сесіях, на тлі боротьби ринку між побоюваннями щодо світової економіки та дефіцитом світових запасів нафти, пише Reuters.

Раніше

G7 домовилася про обмеження ціни на російську нафту.