Цены на нефть повысились

По данным издания по состоянию на 7:53, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысились на 0,35%.

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При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 67,04 доллара за баррель, прибавив 0,15%.

Напомним, МВФ спрогнозировал рост цен на нефть в 2018 году.