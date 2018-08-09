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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цены на нефть повысились

Киев • УНН

 • 13304 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в четверг утром выросли в цене до 72,53 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Цены на нефть повысились

По данным издания по состоянию на 7:53, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent повысились на 0,35%.

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При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 67,04 доллара за баррель, прибавив 0,15%.

Напомним, МВФ спрогнозировал рост цен на нефть в 2018 году.

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