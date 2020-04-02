Цена российской нефти Urals упала до 10,5 долларов за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Стоимость нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в среду снизилась в абсолютном исчислении еще на 2,25 доллара за баррель, достигнув минимального уровня с марта 1999 года в 10,54 доллара за баррель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.
Отмечается, что стоимость партий Urals с поставкой в Средиземноморье также упала до минимального значения с весны 1999 года – до 12,79 доллара за баррель.
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Как сообщал УНН, ранее на этой неделе формульные цены на российскую нефть, которые определяют ценообразование на внутреннем рынке, стали отрицательными.