Ціна російської нафти Urals впала до 10,5 доларів за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Вартість нафти Urals в Північно-Західній Європі (ПЗЄ) в середу знизилася в абсолютному обчисленні ще на 2,25 долара за барель, досягнувши мінімального рівня з березня 1999 року в 10,54 долара за барель. Про це повідомляє УНН з посиланням на міжнародне цінове агентство Argus.
Відзначається, що вартість партій Urals з поставкою в Середземномор'ї також впала до мінімального значення з весни 1999 року - до 12,79 долара за барель.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нафта Brent торгується вище 26 дол. за барель
Як повідомляв УНН, раніше на цьому тижні формульні ціни на російську нафту, які визначають ціноутворення на внутрішньому ринку, стали негативними.