Цена нефти Brent выросла выше 49 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе во вторник утром выросли в цене до 49,54 доллара за баррель, достигнув максимума за последние три недели, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания состоянию на 8:13, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,31%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 47,49 доллара за баррель, прибавив 3,94%.
Добавим, встреча ОПЕК состоится в Вене 30 ноября. Во время нее ожидается решение по добыче нефти.
В России заявили, что готовы объявить о замораживании добычи нефти после ОПЕК .