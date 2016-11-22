Ціна нафти Brent зросла вище 49 дол. за барель

За даними видання станом на 8:13, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,31%.

При цьому ціна січневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 47,49 долара за барель, додавши 3,94%.

Додамо, зустріч ОПЕК відбудеться у Відні 30 листопада. Під час неї очікується рішення щодо видобутку нафти.

У Росії заявили, що готові оголосити про замороження видобутку нафти після ОПЕК.