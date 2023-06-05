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Цена на нефть растет после того, как Саудовская Аравия пообещала сократить поставки на встрече ОПЕК+

Киев • УНН

 • 472660 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Цены на нефть выросли после того, как Саудовская Аравия заявила, что сократит поставки на 1 миллион баррелей в день в июле, установив добычу на самом низком уровне за несколько лет после падения цен, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Цена на нефть растет после того, как Саудовская Аравия пообещала сократить поставки на встрече ОПЕК+

Детали 

Фьючерсы на West Texas Intermediate выросли почти на 5% в начале сессии, прежде чем сократить прирост и торговаться ниже 73 долларов за баррель. В то же время мировой эталонный показатель Brent изменился на уровне около 77 долларов. 

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что «сделает все необходимое для обеспечения стабильности на этом рынке» после напряженной встречи ОПЕК+ на выходных.

«Добровольное сокращение, на мой взгляд, примечательно больше для защиты от негативных последствий, а не для того, чтобы стимулировать устойчивый рост», — сказал Вивек Дхар, директор по исследованиям горнодобывающего и энергетического сырья в Commonwealth Bank of Australia. По его словам, рынки могут снова сосредоточиться на более широкой перспективе макроэкономической слабости.

Напомним

Саудовская Аравия сократит объемы поставок нефти в мировую экономику, сделав односторонний шаг после двух предыдущих сокращений поставок основными нефтедобывающими странами.

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