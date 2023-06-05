Ціна на нафту зростає після того, як Саудівська Аравія пообіцяла скоротити постачання на зустрічі ОПЕК+

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Ф'ючерси на West Texas Intermediate виросли майже на 5% на початку сесії, перш ніж скоротити приріст і торгуватися нижче 73 доларів за барель. Водночас світовий еталонний показник Brent змінився на рівні близько 77 доларів.

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман заявив, що «зробить усе необхідне для забезпечення стабільності на цьому ринку» після напруженої зустрічі ОПЕК+ на вихідних.

«Добровільне скорочення, на мій погляд, примітно більше для захисту від негативних наслідків, а не для того, щоб стимулювати стійке зростання», — сказав Вівек Дхар, директор з досліджень гірничодобувної та енергетичної сировини в Commonwealth Bank of Australia. За його словами, ринки можуть знову зосередитися на ширшій перспективі макроекономічної слабкості.

Нагадаємо

Саудівська Аравія скоротить обсяги постачання нафти у світову економіку, зробивши односторонній крок після двох попередніх скорочень постачання основними нафтовидобувними країнами.