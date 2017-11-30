Цена бензина может перевалить за 30 грн – эксперт

Он отметил, за последних несколько месяцев цены на топливо в Украине выросли более чем на 10%. Это связано с ростом цен на нефть и ослаблением национальной валюты, обьяснил Д.Марунич.

"Это объективные факторы, на которые украинское правительство не может повлиять. Я и раньше прогнозировал, что стоимость А-95 ближе к концу года может выйти 30 гривен за литр, но как видите, это уже произошло в ряде крупных сетей АЗС, работающих преимущественно в премиальном сегменте рынка", - написал он.

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Дальнейшее ослабление гривны и подорожание нефти повлечет повышение стоимости топлива, отметил эксперт.

"В случае, если гривна прекратит девальвировать, то цены на бензин А-95 зафиксируются примерно на отметке 30 гривен за литр. Повышение цен возможно будет лишь в мелких сетях, которые еще не исчерпали диапазон роста. Они всегда запаздывают", - написал он.

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Стоимость топлива в Украине также зависит и от акцизной политики государства, добавил эксперт.

"Если же девальвация будет продолжаться, то тогда не исключено, что цена на бензин превысит 30 грн/л. Тем более, что непонятно, какими будут акцизы на нефтепродукты на следующий год. Их пересмотр в сторону увеличения в рамках нового бюджета станет дополнительным фактором для роста цен на нефтепродукты", - отметил Д.Марунич.

Напомним, за последний месяц в Украине подорожание бензина и ДП в рознице составило около 5%. Сегодня, А-95 стоит около 30 грн за литр, и согласно прогнозам экспертов, тенденция к росту цен на топливо может сохраниться до конца года.