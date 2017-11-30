Ціна бензину може перевалити за 30 грн - експерт

Він зазначив, за останніх кілька місяців ціни на паливо в Україні виросли більш ніж на 10%. Це пов'язано із зростанням цін на нафту і ослабленням національної валюти, пояснив Д.Марунич.

"Це об'єктивні чинники, на які український уряд не може вплинути. Я і раніше прогнозував, що вартість А-95 ближче до кінця року може вийти 30 гривень за літр, але як бачите, це вже сталося в ряді великих мереж АЗС, що працюють переважно в преміальному сегменті ринку", - написав він.

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Подальше ослаблення гривні і подорожчання нафти спричинить підвищення вартості палива, зазначив експерт.

"У випадку, якщо гривня припинить девальвувати, то ціни на бензин А-95 зафіксуються приблизно на позначці 30 гривень за літр. Підвищення цін можливе буде лише в дрібних мережах, які ще не вичерпали діапазон зростання. Вони завжди запізнюються", - написав він.

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Вартість палива в Україні також залежить і від акцизної політики держави, додав експерт.

"Якщо ж девальвація триватиме, то тоді не виключено, що ціна на бензин перевищить 30 грн/л. Тим більше, що незрозуміло, якими будуть акцизи на нафтопродукти на наступний рік. Їх перегляд у бік збільшення в рамках нового бюджету стане додатковим фактором для зростання цін на нафтопродукти", - зазначив Д.Марунич.

Нагадаємо, за останній місяць в Україні подорожчання бензину і ДП в роздробі склало близько 5%. Сьогодні, А-95 коштує близько 30 грн за літр, і згідно з прогнозами експертів, тенденція до зростання цін на паливо може зберегтися до кінця року.