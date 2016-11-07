В эти выходные в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки

Так, 12 ноября (суббота) ярмарки состоятся в:

- Голосеевском районе на ул. Паньковской, ул. Голосеевской, 4-10;

- Дарницком районе на ул. Ревуцкого;

- Деснянском районе на ул. Сабурова (в пределах улицы О. Бальзака и просп. Маяковского), ул. Милославской (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского)

- Днепровском районе на ул. А. Бучмы, 2-10;

- Оболонском районе на ул. П.Калнышевского, 1-5;

- Печерском районе на ул. Екатерины Билокур;

- Подольском районе на просп. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

- Святошинском районе на ул. Верховинной, 81-91, ул. Григоровича-Барского, 7

- Соломенском районе на ул. Стадионной (в границах улиц В. Липкивского и Богдановского)

- Шевченковском районе на ул. В. Василевской, 1-17.

В воскресенье, 13 ноября, ярмарки пройдут в:

- Голосеевском районе на ул. Маршала Конева (в пределах улиц Академика Вильямса и Ломоносова);

- Днепровском районе на ул. П. Вершигоры, 1;

- Оболонском районе на ул. Днепроводской, 13/1;

- Печерском районе на ул. И. Кудри (в пределах улиц П. Лумумбы и Чигорина);

- Святошинском районе ул. Академика Вернадского, 79, ул. Академика Туполева, 17 - 17-Б;

- Соломенском районе на ул. Ф. Эрнста, 14-А;

- Шевченковском районе на ул. Татарской, 32-38.