В эти выходные в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В эти выходные, 12-13 ноября, в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, 12 ноября (суббота) ярмарки состоятся в:
- Голосеевском районе на ул. Паньковской, ул. Голосеевской, 4-10;
- Дарницком районе на ул. Ревуцкого;
- Деснянском районе на ул. Сабурова (в пределах улицы О. Бальзака и просп. Маяковского), ул. Милославской (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского)
- Днепровском районе на ул. А. Бучмы, 2-10;
- Оболонском районе на ул. П.Калнышевского, 1-5;
- Печерском районе на ул. Екатерины Билокур;
- Подольском районе на просп. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
- Святошинском районе на ул. Верховинной, 81-91, ул. Григоровича-Барского, 7
- Соломенском районе на ул. Стадионной (в границах улиц В. Липкивского и Богдановского)
- Шевченковском районе на ул. В. Василевской, 1-17.
В воскресенье, 13 ноября, ярмарки пройдут в:
- Голосеевском районе на ул. Маршала Конева (в пределах улиц Академика Вильямса и Ломоносова);
- Днепровском районе на ул. П. Вершигоры, 1;
- Оболонском районе на ул. Днепроводской, 13/1;
- Печерском районе на ул. И. Кудри (в пределах улиц П. Лумумбы и Чигорина);
- Святошинском районе ул. Академика Вернадского, 79, ул. Академика Туполева, 17 - 17-Б;
- Соломенском районе на ул. Ф. Эрнста, 14-А;
- Шевченковском районе на ул. Татарской, 32-38.