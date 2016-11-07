Цими вихідними в Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Цими вихідними, 12-13 листопада, в Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, 12 листопада (субота) ярмарки відбудуться у:
— Голосіївському районі на вул. Паньківській, вул. Голосіївській, 4-10;
— Дарницькому районі на вул. Ревуцького;
— Деснянському районі на вул. О. Сабурова (в межах вулиці О. Бальзака та просп. В. Маяковського), вул. Милославській (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);
— Дніпровському районі на вул. А. Бучми, 2-10;
— Оболонському районі на вул. П. Калнишевського, 1-5;
— Печерському районі на вул. Катерини Білокур;
— Подільському районі на просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
— Святошинському районі на вул. Верховинній, 81-91, вул. Григоровича-Барського, 7;
— Солом’янському районі на вул. Стадіонній (у межах вулиць В. Липківського та Богданівської);
— Шевченківському районі на вул. В. Василевської, 1-17.
У неділю, 13 листопада, ярмарки пройдуть у:
— Голосіївському районі на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Академіка Вільямса та Ломоносова);
— Дніпровському районі на вул. П. Вершигори, 1;
— Оболонському районі на вул. Дніпроводській, 13/1;
— Печерському районі на вул. І. Кудрі (в межах вулиць П. Лумумби та Чигоріна);
— Святошинському районі на бульв. Академіка Вернадського, 79, вул. Академіка Туполєва, 17 — 17-Б;
— Солом’янському районі на вул. Ф. Ернста, 14-А;
— Шевченківському районі на вул. Татарській, 32-38.