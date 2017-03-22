В эти выходные Украина перейдет на летнее время

"26 марта 2017 года в 3 часа по киевскому времени вводится летнее время переводом часовой стрелки на один час вперед", - говорится в сообщении.

Добавим, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13.05.96 № 509 на территории Украины определен такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки: в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед.

Напомним, что с 26 марта поезда "Укрзализныци" будут курсировать по новому графику.