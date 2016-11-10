Циклон обусловит в Украине дождливую погоду, местами сильные осадки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Циклон обусловит в восточных и центральных областях дождливую погоду, местами возможны сильные осадки. Мокрый снег пройдет в северной части, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
В большинстве областей ожидается холодная погода, температура воздуха составит в течение дня + 2 + 7 °, на востоке и местами в центре + 8 + 15 °, в южной части + 14 + 20 °.
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- В западной части местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью от + 3 ° до -2 °, днем + 2 + 7 °.
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- В северных областях - местами дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью от + 3 ° до -2 °, днем + 2 + 7 °.
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- В восточных областях ожидается дождливая погода. Температура воздуха ночью + 5 + 10 °, днем в Харьковской области + 5 + 10 °, в Донецкой и Луганской + 11 + 15 °.
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- В центральной части - дожди. Температура воздуха ночью + 2 + 7 °, днем + 5 + 12 °, на Днепропетровщине + 12 + 15 °.
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- В южной части - местами дождь. Температура воздуха ночью + 8 + 13 °, днем + 14 + 18 °.
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Ветер в Украине северо-западный, 5-12 м / с.