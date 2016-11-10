Циклон обусловит в Украине дождливую погоду, местами сильные осадки

В большинстве областей ожидается холодная погода, температура воздуха составит в течение дня + 2 + 7 °, на востоке и местами в центре + 8 + 15 °, в южной части + 14 + 20 °.



В западной части местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью от + 3 ° до -2 °, днем ​​+ 2 + 7 °.



В северных областях - местами дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью от + 3 ° до -2 °, днем ​​+ 2 + 7 °.



В восточных областях ожидается дождливая погода. Температура воздуха ночью + 5 + 10 °, днем ​​в Харьковской области + 5 + 10 °, в Донецкой и Луганской + 11 + 15 °.



В центральной части - дожди. Температура воздуха ночью + 2 + 7 °, днем ​​+ 5 + 12 °, на Днепропетровщине + 12 + 15 °.



В южной части - местами дождь. Температура воздуха ночью + 8 + 13 °, днем ​​+ 14 + 18 °.



Ветер в Украине северо-западный, 5-12 м / с.