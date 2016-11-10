Циклон зумовить в Україні дощову погоду, місцями сильні опади
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Циклон зумовить у східних та центральних областях дощову погоду, місцями можливі сильні опади. Мокрий сніг пройде у північній частині, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
У більшості областей очікується холодна погода, температура повітря становитиме протягом дня +2+7°, на сході та місцями у центрі +8+15°, у південній частині +14+20°.
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- У західній частині місцями очікуються невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура повітря вночі від +3° до −2°, вдень +2+7°.
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- У північних областях — місцями дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі від +3° до −2°, вдень +2+7°.
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- У східних областях очікується дощова погода. Температура повітря вночі +5+10°, вдень у Харківській області +5+10°, у Донецькій та Луганській +11+15°.
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- У центральній частині — дощі. Температура повітря вночі +2+7°, вдень +5+12°, на Дніпропетровщині +12+15°.
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- У південній частині — місцями дощ. Температура повітря вночі +8+13°, вдень +14+18°.
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Вітер в Україні північно-західний, 5-12 м/с.