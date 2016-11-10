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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 22844 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 46430 перегляди

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2 квітня, 10:44 • 201589 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196967 перегляди

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Циклон зумовить в Україні дощову погоду, місцями сильні опади

Циклон зумовить в Україні дощову погоду, місцями сильні опади

Київ • УНН

 • 20202 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Циклон зумовить у східних та центральних областях дощову погоду, місцями можливі сильні опади. Мокрий сніг пройде у північній частині, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.

У більшості областей очікується холодна погода, температура повітря становитиме протягом дня +2+7°, на сході та місцями у центрі +8+15°, у південній частині +14+20°.

  • У західній частині місцями очікуються невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура повітря вночі від +3° до −2°, вдень +2+7°.
  • У північних областях — місцями дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі від +3° до −2°, вдень +2+7°.
  • У східних областях очікується дощова погода. Температура повітря вночі +5+10°, вдень у Харківській області +5+10°, у Донецькій та Луганській +11+15°.
  • У центральній частині — дощі. Температура повітря вночі +2+7°, вдень +5+12°, на Дніпропетровщині +12+15°.
  • У південній частині — місцями дощ. Температура повітря вночі +8+13°, вдень +14+18°.

Вітер в Україні північно-західний, 5-12 м/с.

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