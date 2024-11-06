ЦИК назначила нового нардепа от "Голоса" после смерти Олега Макарова

ukenru
Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
18:07 • 24439 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Эксклюзив
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
14:59 • 83514 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Эксклюзив
Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
13:36 • 102325 просмотра

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Эксклюзив
Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
11:47 • 97342 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
11:25 • 100259 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

Эксклюзив
Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
5 ноября 2024, 15:41 • 123945 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

Эксклюзив
В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
5 ноября 2024, 14:10 • 135580 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 157357 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
4 ноября 2024, 12:50 • 174650 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 159167 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

10:02 • 85644 просмотра
Биткоин достиг нового рекордного максимума в более 75 тысяч долларов на фоне выборов в США

Биткоин достиг нового рекордного максимума в более 75 тысяч долларов на фоне выборов в США

10:08 • 25842 просмотра
Современные, инклюзивные и многофункциональные: как участники Хакатона «100 идей для городов» предлагают переосмыслить школьные пространства

Современные, инклюзивные и многофункциональные: как участники Хакатона «100 идей для городов» предлагают переосмыслить школьные пространства

12:00 • 103357 просмотра
«Надо более детально изучать». Руководительница АРМА Дума просит антикоррупционных экспертов не критиковать ее работу

«Надо более детально изучать». Руководительница АРМА Дума просит антикоррупционных экспертов не критиковать ее работу

12:41 • 101467 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

16:06 • 54005 просмотра
публикации
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

16:06 • 54005 просмотра
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
Эксклюзив

14:59 • 83514 просмотра
Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
Эксклюзив

13:36 • 102325 просмотра
«Надо более детально изучать». Руководительница АРМА Дума просит антикоррупционных экспертов не критиковать ее работу

«Надо более детально изучать». Руководительница АРМА Дума просит антикоррупционных экспертов не критиковать ее работу

12:41 • 101467 просмотра
Современные, инклюзивные и многофункциональные: как участники Хакатона «100 идей для городов» предлагают переосмыслить школьные пространства

Современные, инклюзивные и многофункциональные: как участники Хакатона «100 идей для городов» предлагают переосмыслить школьные пространства

12:00 • 103357 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

17:54 • 8884 просмотра
Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

10:02 • 85644 просмотра
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 127437 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 132411 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 150939 просмотра
Актуальное
ЦИК назначила нового нардепа от "Голоса" после смерти Олега Макарова

ЦИК назначила нового нардепа от "Голоса" после смерти Олега Макарова

Киев  •  УНН

18:34 • 5388 просмотра

Read in English

Иван Примаченко стал новым народным депутатом Украины от партии "Голос" после смерти Олега Макарова. ЦИК признала его избранным по списку партии под номером 24.

Центральная избирательная комиссия признала Ивана Примаченко избранным народным депутатом Украины после смерти его однопартийца Олега Макарова, передает УНН.

Детали

В Центральную избирательную комиссию из Аппарата Верховной Рады Украины поступил документ, удостоверяющий досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Олега Макарова.

Олег Макаров был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Голос".

"ЦИК рассмотрела указанный документ и признала Ивана Примаченко, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Голос" под № 24, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.

Напомним

Ушел из жизни народный депутат Украины IX созыва Олег Макаров. Он был секретарем комитета ВР по вопросам правовой политики и членом Этической комиссии Ассоциации юристов Украины.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина