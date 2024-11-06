ЦИК назначила нового нардепа от "Голоса" после смерти Олега Макарова
Киев • УНН
Иван Примаченко стал новым народным депутатом Украины от партии "Голос" после смерти Олега Макарова. ЦИК признала его избранным по списку партии под номером 24.
Центральная избирательная комиссия признала Ивана Примаченко избранным народным депутатом Украины после смерти его однопартийца Олега Макарова, передает УНН.
Детали
В Центральную избирательную комиссию из Аппарата Верховной Рады Украины поступил документ, удостоверяющий досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Олега Макарова.
Олег Макаров был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Голос".
"ЦИК рассмотрела указанный документ и признала Ивана Примаченко, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Голос" под № 24, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.
Напомним
Ушел из жизни народный депутат Украины IX созыва Олег Макаров. Он был секретарем комитета ВР по вопросам правовой политики и членом Этической комиссии Ассоциации юристов Украины.