Помер нардеп Олег Макаров
Київ • УНН
Пішов з життя народний депутат України IX скликання Олег Макаров. Він був секретарем комітету ВР з питань правової політики та членом Етичної комісії Асоціації правників України.
Помер народний депутат України ІХ скликання від партії "Голос" Олег Макаров, повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України 29 жовтня, пише УНН.
Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова - народного депутата України дев’ятого скликання
Як повідомляється, Макаров - секретар комітету ВР з питань правової політики, правник, громадський діяч, член Етичної комісії всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України".
"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять", - зазначили в Апараті ВР.
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