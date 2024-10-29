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У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
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Помер нардеп Олег Макаров

Київ • УНН

 • 14002 перегляди

Пішов з життя народний депутат України IX скликання Олег Макаров. Він був секретарем комітету ВР з питань правової політики та членом Етичної комісії Асоціації правників України.

Помер нардеп Олег Макаров

Помер народний депутат України ІХ скликання від партії "Голос" Олег Макаров, повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України 29 жовтня, пише УНН.

Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова - народного депутата України дев’ятого скликання

- вказали в Апараті ВР.

Як повідомляється, Макаров - секретар комітету ВР з питань правової політики, правник, громадський діяч, член Етичної комісії всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України".

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять", - зазначили в Апараті ВР.

Помер науковець та колишній народний депутат Тарас Процев’ят30.09.24, 17:20 • 17448 переглядiв

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