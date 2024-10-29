Умер нардеп Олег Макаров

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Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
17:48 • 106987 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

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Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
15:59 • 120978 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

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Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
15:21 • 123424 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

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Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
14:39 • 123075 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

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Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
13:02 • 113639 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

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российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
11:44 • 139349 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

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Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды
28 октября 2024, 08:46 • 108321 просмотра

Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно
28 октября 2024, 07:42 • 106132 просмотра

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 274988 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умер нардеп Олег Макаров

Умер нардеп Олег Макаров

Киев  •  УНН

08:10 • 7103 просмотра

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Ушел из жизни народный депутат Украины IX созыва Олег Макаров. Он был секретарем комитета ВР по вопросам правовой политики и членом Этической комиссии Ассоциации юристов Украины.

Умер народный депутат Украины ІХ созыва от партии «Голос» Олег Макаров, сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины 29 октября, пишет УНН.

Руководство Верховной Рады Украины, ее Аппарата и народные депутаты Украины с глубокой скорбью восприняли известие о смерти Олега Макарова - народного депутата Украины девятого созыва

- указали в Аппарате ВР.

Как сообщается, Макаров - секретарь комитета ВР по вопросам правовой политики, юрист, общественный деятель, член Этической комиссии всеукраинской общественной организации «Ассоциация юристов Украины».

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Вечная память», - отметили в Аппарате ВР.

Умер ученый и бывший народный депутат Тарас Процевят30 сентября 2024, 14:20 • 16795 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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