Умер нардеп Олег Макаров
Киев • УНН
Ушел из жизни народный депутат Украины IX созыва Олег Макаров. Он был секретарем комитета ВР по вопросам правовой политики и членом Этической комиссии Ассоциации юристов Украины.
Умер народный депутат Украины ІХ созыва от партии «Голос» Олег Макаров, сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины 29 октября, пишет УНН.
Руководство Верховной Рады Украины, ее Аппарата и народные депутаты Украины с глубокой скорбью восприняли известие о смерти Олега Макарова - народного депутата Украины девятого созыва
Как сообщается, Макаров - секретарь комитета ВР по вопросам правовой политики, юрист, общественный деятель, член Этической комиссии всеукраинской общественной организации «Ассоциация юристов Украины».
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Вечная память», - отметили в Аппарате ВР.
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