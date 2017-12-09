Цыганкова объявлено лучшим молодым игроком года в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. По итогам награждения церемонии "Футбольные звезды Украины-2017" лучшим молодым футболистом в Украине признан полузащитник киевского "Динамо", передает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".
В номинации "Лучший молодой игрок Украины" победил киевский динамовец Виктор Цыганков.
Конкурентами "динамовцу" за этот титул были Виктор Коваленко из "Шахтера" и Андрей Лунин с "Зари".
Кроме того, в номинации "Лучшая футбольная школа" победу праздновала ДЮФШ "Динамо" Киев.
Стоит отметить, что в рамках церемонии был избран лучших игроков мужских и женских соревнований по футболу, футзалу и пляжному футболу, "символическую сборную Украины" по версии футболистов-профессионалов, а также определен лучший гол 2017 года.