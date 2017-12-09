Циганкова оголошено найкращим молодим гравцем року в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. За підсумками нагородження церемонії "Футбольні зірки України-2017" кращим молодим футболістом в Україні визнано півзахисника київського "Динамо", передає УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
У номінації "Найкращий молодий гравець України" перемогу здобув київський динамівець Віктор Циганков.
Конкурентами "динамівця" за цей титул були Віктор Коваленко з "Шахтаря" та Андрій Лунін з "Зорі".
Окрім того, у номінації "Найкраща футбольна школа" перемогу святкувала ДЮФШ "Динамо" Київ.
Варто відзначити, що в рамках церемонії було обрано найкращих гравців чоловічих та жіночих змагань з футболу, футзалу та пляжного футболу, "символічну збірну України" за версією футболістів-професіоналів, а також визначено найкращий гол 2017 року.