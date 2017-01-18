Церковь загорелась в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Драбовском районе Черкасской области горит церковь Успения Пресвятой Богородицы, спасатели продолжают ликвидировать возгорания. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
Сегодня, 18 января, в 12:17 к спасателям поступила информация, что в селе Мехедовка произошел пожар в здании церкви Успения Пресвятой Богородицы. Здание не является памятником архитектуры.
Отмечается, что пожар возник еще около 11:30. Однако сначала местные жители пытались самостоятельно его устранить.
Спасателям удалось локализовать пожар в 14:10 на площади около 500 кв.м.
Сейчас ликвидация пожара продолжается. Погибших и пострадавших нет.
Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.