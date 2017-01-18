Церква загорілася на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. В Драбівському районі на Черкащині горить церква Успіння Пресвятої Богородиці, рятувальники продовжують ліквідовувати загорання. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
Сьогодні, 18 січня, о 12:17 до рятувальників надійшла інформація, що в селі Мехедівка сталася пожежа в будівлі церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Будівля не є пам’яткою архітектури.
Зазначається, що пожежа виникла ще близько 11:30. Проте спочатку місцеві жителі намагались самостійно її ліквідувати.
Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу о 14:10 на площі близько 500 кв.м.
Наразі ліквідація пожежі триває. Загиблих та потерпілих немає.
Попередня причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.