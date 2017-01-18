Церква загорілася на Черкащині

Сьогодні, 18 січня, о 12:17 до рятувальників надійшла інформація, що в селі Мехедівка сталася пожежа в будівлі церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Будівля не є пам’яткою архітектури.

Зазначається, що пожежа виникла ще близько 11:30. Проте спочатку місцеві жителі намагались самостійно її ліквідувати.

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу о 14:10 на площі близько 500 кв.м.

Наразі ліквідація пожежі триває. Загиблих та потерпілих немає.

Попередня причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.