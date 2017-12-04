Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет на Эйфелевой башне
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Церемония вручения награды лучшему футболисту мира - "Золотой мяч" состоится на Эйфелевой башне. Об этом сообщает Mundo Deportivo, передает УНН.
Как зазначаея издание, в этом году награду получит нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Также отмечается, что имя обладателя награды лучшего футболиста может быть известна уже во вторник, а награждение состоится в четверг, после проведения заключительного раунда группового этапа Лиги чемпионов.
Напомним, Издание France Football 7 декабря вручит "Золотой мяч".
Как сообщал УНН, всего номинантов на самую престижную футбольную награду делегировал мадридский "Реал" (7 игроков). Также среди претендентов дорогой футболист Неймар и рекордсмен европейского отборочного турнира ЧМ поляк Роберт Левандовски.