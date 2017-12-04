Церемонія вручення "Золотого м'яча" пройде на Ейфелевій вежі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Церемонія вручення нагороди найкращому футболістові світу - "Золотий м'яч" відбудеться на Ейфелевій вежі. Про це повідомляє Mundo Deportivo, передає УНН.
Як зазначаєя видання, цього року нагороду отримає нападник мадридського "Реалу" та збірної Португалії Кріштіано Роналду.
Також зазначається, що ім'я володаря нагороди найкращого футболіста може бути відома вже у вівторок, а нагородження відбудеться у четвер, після проведення заключного раунду групового етапу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, Видання France Football 7 грудня вручить "Золотий м'яч".
Як повідомляв УНН, найбільше номінантів на найпрестижнішу футбольну нагороду делегував мадридськи "Реал" (7 гравців). Також серед претендентів найдорожчий футболіст Неймар та рекордсмен європейського відбіркового турніру ЧС поляк Роберт Лєвандовскі.