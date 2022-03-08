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Цензура, как в России: Кулеба о решении ООН не называть войну в Украине войной

Киев • УНН

 • 100062 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ООН опровергнуть сообщения о том, что российское вторжение и войну в Украине запретили называть своими именами. Об этом глава дипведомства написал в Twitter, информирует УНН.

Цитата

"Трудно поверить, что ООН могла фактически ввести такую же цензуру, какую Кремль сейчас вводит внутри России, запретив использование слов "война" и "вторжение" среди сотрудников ООН. Я призываю ООН оперативно опровергать такие сообщения, если они ложны. На карту поставлена репутация ООН", - написал министр.

Ранее

По данным Irish Times, Организация Объединенных Наций запретила своим сотрудникам называть войну в Украине "войной" или "вторжением".

Как сообщили, сотрудникам ООН было поручено использовать термины "конфликт" или "военная атака" для описания вторжения России.

Добавим

Как писал УНН, согласно последним данным Управления ООН по правам человека, опубликованным во вторник, с начала российского вторжения 24 февраля в Украине было убито не менее 474 мирных жителей, в том числе 29 детей.

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