ООН: в Украине погибли по меньшей мере 474 мирных жителя

Детали

Еще 861 человек был ранен в ходе конфликта, в результате чего общее число жертв среди гражданского населения, по данным ООН, достигло 1 335 человек.

Истинная цифра, вероятно, будет "значительно выше", считает ООН.

"Это касается, например, городов Волноваха, Мариуполь, Изюм, где есть сообщения о сотнях жертв среди мирного населения. Эти цифры уточняются и не учитываются в приведенной выше статистике", - говорится в сообщении.

В удерживаемых промосковскими боевиками Донецкой и Луганской областях ООН зарегистрировала 545 жертв, из них 96 убитых и 449 раненых по состоянию на вторник.

"Большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения вызвано применением взрывчатых веществ с большой площадью поражения, в том числе обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетными и авиационными ударами".