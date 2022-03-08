ООН: в Україні загинули щонайменше 474 мирні жителі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Згідно з останніми даними Управління ООН з прав людини, опублікованими у вівторок, з початку російського вторгнення 24 лютого в Україні було вбито не менше 474 мирних жителів, зокрема 29 дітей, передає УНН.
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Ще 861 особа була поранена в ході конфлікту, внаслідок чого загальна кількість жертв серед цивільного населення, за даними ООН, досягла 1 335 осіб.
Справжня цифра, ймовірно, буде "значно вищою", вважає ООН.
"Це стосується, наприклад, міст Волноваха, Маріуполь, Ізюм, де є повідомлення про сотні жертв серед мирного населення. Ці цифри уточнюються і не враховуються у наведеній вище статистиці", - йдеться у повідомленні.
В утримуваних промосковськими бойовиками Донецької та Луганської областях ООН зареєструвала 545 жертв, з них 96 убитих та 449 поранених станом на вівторок.
"Більшість зафіксованих жертв серед цивільного населення викликана застосуванням вибухових речовин з великою площею ураження, у тому числі обстрілами з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, ракетними та авіаційними ударами".