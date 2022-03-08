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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Цензура, як в Росії: Кулеба про рішення ООН не називати війну в Україні війною

Цензура, як в Росії: Кулеба про рішення ООН не називати війну в Україні війною

Київ • УНН

 • 100063 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ООН спростувати повідомлення про те, що російське вторгнення та війну в Україні заборонили називати своїми іменами. Про це глава дипвідомства написав у Twitter, інформує УНН.

Цитата

"Важко повірити, що ООН могла фактично запровадити таку саму цензуру, яку Кремль зараз запроваджує всередині Росії, заборонивши використання слів "війна" та "вторгнення" серед співробітників ООН. Я закликаю ООН оперативно спростовувати такі повідомлення, якщо вони помилкові. На карту поставлено репутацію ООН", - написав міністр.

Раніше

За даними Irish Times, Організація Об'єднаних Націй заборонила своїм співробітникам називати війну в Україні "війною" або "вторгненням".

Як повідомили, співробітникам ООН було доручено використовувати терміни "конфлікт" або "військова атака" для опису вторгнення Росії.

Додамо

Як писав УНН, згідно з останніми даними Управління ООН з прав людини, опублікованими у вівторок, з початку російського вторгнення 24 лютого в Україні було вбито не менше ніж 474 мирних жителів, зокрема 29 дітей.

Українські Національні Новини

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