Цензура, як в Росії: Кулеба про рішення ООН не називати війну в Україні війною
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ООН спростувати повідомлення про те, що російське вторгнення та війну в Україні заборонили називати своїми іменами. Про це глава дипвідомства написав у Twitter, інформує УНН.
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"Важко повірити, що ООН могла фактично запровадити таку саму цензуру, яку Кремль зараз запроваджує всередині Росії, заборонивши використання слів "війна" та "вторгнення" серед співробітників ООН. Я закликаю ООН оперативно спростовувати такі повідомлення, якщо вони помилкові. На карту поставлено репутацію ООН", - написав міністр.
Раніше
За даними Irish Times, Організація Об'єднаних Націй заборонила своїм співробітникам називати війну в Україні "війною" або "вторгненням".
Як повідомили, співробітникам ООН було доручено використовувати терміни "конфлікт" або "військова атака" для опису вторгнення Росії.
Додамо
Як писав УНН, згідно з останніми даними Управління ООН з прав людини, опублікованими у вівторок, з початку російського вторгнення 24 лютого в Україні було вбито не менше ніж 474 мирних жителів, зокрема 29 дітей.