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Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал подборку фейков и манипуляций от россии за 5 апреля

Киев • УНН

 • 145771 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных "вбросов", которые враг продуцировал в течение 5 апреля, передает УНН.

Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал подборку фейков и манипуляций от россии за 5 апреля

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации: 

· Руководитель МИД рф лавров в комментарии по ситуации в Украине заявил, что "причина откровенно лживой провокации в городе Буча заключается в попытке сорвать российско-украинские переговоры". Предостерегаем: это-фейк!

· Представители военного и политического руководства рф, в частности песков, не исключают "появления новых фейков, аналогичных съемкам в Буче, и россия будет настойчиво говорить о том, что есть правда, а что - вымысел". Предостерегаем: это-манипуляция!

· В вечерней сводке минобороны рф заявило, что "националистические батальоны интенсивно обстреливают участок гуманитарного коридора, касательную до Мариуполя, чем срывают эвакуацию мирных жителей и иностранцев из города". Предостерегаем: это-фейк!

Напомним

россия распространяет фейк о применении ВСУ хлора и фосфора в Украине.

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