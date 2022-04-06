Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив добірку фейків та маніпуляцій від росії за 5 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних "вкидів", що ворог продукував протягом 5 квітня, передає УНН.
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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
· Керівник МЗС рф лавров у коментарі щодо ситуації в Україні заявив, що "причина відверто брехливої провокації у місті Буча полягає у спробі зірвати російсько-українські переговори". Застерігаємо: це – фейк!
· Представники військового та політичного керівництва рф, зокрема пєсков, не виключають "появи нових фейків, аналогічних зйомкам у Бучі, і росія наполегливо говоритиме про те, що є правда, а що - вигадка". Застерігаємо: це – маніпуляція!
· У вечірньому зведенні міноборони рф заявило, що "націоналістичні батальйони інтенсивно обстрілюють ділянку гуманітарного коридору, дотичну до Маріуполя, чим зривають евакуацію мирних жителів та іноземців з міста". Застерігаємо: це – фейк!
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