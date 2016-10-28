Центровой С.Завадский стал баскетболистом "Будивельника"

Сезон 2016/17 С.Завадский начинал в тунисском БК "Монастир". В Украине центровой больше известен по выступлениям за "Химик" и "Черкасские Мавпы".

Напомним, что в прошлом сезоне 29-летний "бигмен" набирал в составе "Мавп" 13,4 очка, 6,1 подбора за 25,1 минуты в среднем за матч.

Добавим также, опытный украинский плеймейкер Артем Слипенчук был дозаявлен в одесский БК "БИПА". Прошлый сезон защитник отыграл в киевском "Динамо", став вице-чемпионом Украины, а новый цикл начинал в косовской клубе "Пежа", в котором не задержался.

Напомним, "Будивельник" разгромил "Запорожье" и установил рекорд сезона Суперлиги.