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Центровий С.Завадський став баскетболістом "Будівельника"

Центровий С.Завадський став баскетболістом "Будівельника"

Київ • УНН

 • 8392 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Столичний "Будівельник" продовжив комплектацію складу. Черговим новачком команди Євгена Мурзіна став український центровий Станіслав Завадський. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу.

Сезон-2016/17 С.Завадський починав у туніському БК "Монастир". В Україні центровий більше відомий виступами за "Хімік" та "Черкаські Мавпи".

Нагадаємо, що минулого сезону 29-річний "бігмен" набирав у складі "Мавп" 13,4 очка, 6,1 підбирання за 25,1 хвилини в середньому за матч.

Додамо також, досвідчений український плеймейкер Артем Сліпенчук був дозаявлений в одеський БК "БІПА". Минулий сезон захисник відіграв в київському "Динамо", ставши віце-чемпіоном України, а новий цикл починав в косовському клубі "Пежа", в якому не затримався.

Нагадаємо, "Будівельник" розгромив "Запоріжжя" та встановив рекорд сезону Суперліги.

Українські Національні Новини

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