Центровий С.Завадський став баскетболістом "Будівельника"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Столичний "Будівельник" продовжив комплектацію складу. Черговим новачком команди Євгена Мурзіна став український центровий Станіслав Завадський. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Сезон-2016/17 С.Завадський починав у туніському БК "Монастир". В Україні центровий більше відомий виступами за "Хімік" та "Черкаські Мавпи".
Нагадаємо, що минулого сезону 29-річний "бігмен" набирав у складі "Мавп" 13,4 очка, 6,1 підбирання за 25,1 хвилини в середньому за матч.
Додамо також, досвідчений український плеймейкер Артем Сліпенчук був дозаявлений в одеський БК "БІПА". Минулий сезон захисник відіграв в київському "Динамо", ставши віце-чемпіоном України, а новий цикл починав в косовському клубі "Пежа", в якому не затримався.
Нагадаємо, "Будівельник" розгромив "Запоріжжя" та встановив рекорд сезону Суперліги.