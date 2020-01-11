Центровой Лень оформил второй подряд дабл-дабл в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Украинский легионер клуба НБА "Атланты Хокс" Алексей Лень провел мощный поединок против "Вашингтона" в гостях, передает корреспондент УНН.
В первой четверти День реализовал бросок с передачи Гудвина, а во второй 12 минутке поставил эффектный блок-шот Ишу Смиту, а также одним прикосновением исправил партнера и забил слэм-данк.
В общем украинец провел на площадке почти 25 минут за которые оформил дабл-дабл в виде 10 очков (5/9 двухочковые, 0/2 штрафные) при 14 подборах и блок-шоте.
Добавим, что "Хокс" проиграли 101:111 и продолжают замыкать турнирную таблицу на Востоке.