Центровий Лень оформив другий поспіль дабл-дабл в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Український легіонер клубу НБА "Атланти Хокс" Олексій Лень провів потужний поєдинок проти "Вашингтона" в гостях, передає кореспондент УНН.
У першій чверті День реалізував кидок з передачі Гудвіна, а у другій 12 хвилинці поставив ефектний блок-шот Ішу Сміту, а також одним дотиком виправив партнера і забив слем-данк.
Загалом українець провів на майданчику майже 25 хвилин за які оформив дабл-дабл у вигляді 10 очок (5/9 двоочкові, 0/2 штрафні) при 14 підбираннях та блок-шоту.
Додамо, що "Хокс" програли 101:111 і продовжують замикати турнірну таблицю на Сході.