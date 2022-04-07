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Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал подборку фейков и манипуляций от россии за 7 апреля

Киев • УНН

 • 94568 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 7 апреля, передает УНН.

Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал подборку фейков и манипуляций от россии за 7 апреля

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации: 

· несмотря на решение о приостановке участия рф в Совете ООН по правам человека, россия объявила о собственном решении по досрочному прекращению своих полномочий в этом органе. Предостерегаем: это - манипуляция!

· минобороны рф выступило с циничным заявлением, что "в Харьковской области украинские боевики обстреляли автомобили гражданского населения, которое пыталось самостоятельно выехать в россию". Предостерегаем: это - фейк!

· рф пытается переложить вину за торможение переговоров на Украину. Так, член совета федерации федерального собрания рф андрей климов заявил, что " уход Киева от собственных предложений на (стамбульских) переговорах, которые были положительно восприняты москвой, фактически блокируют переговорный процесс. В то же время, требования рф остаются неизменными". Предостерегаем: это - манипуляция!

Напомним 

Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал подборку фейков и манипуляций от россии за 6 апреля.

Украинские Национальные Новости

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