Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив добірку фейків та маніпуляцій від росії за 6 квітня

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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

· Міноборони рф попередило, що "українські війська готують провокацію з отруйними речовинами у Харківській області, для чого співробітники Служби безпеки України замінували сховище хлору, щоб його знищити та звинуватити у вибуху рф". Застерігаємо: це – дезінформація!

· Після поразки російських окупантів на півночі України пропагандистські медіа повернулись до створення контенту про те, що "західні країни поставляють до України неякісну та застарілу зброю". Застерігаємо: це – маніпуляція!

· Незважаючи на те, що 503 батальйон морської піхоти спростував заяви російських пропагандистів про здачу в полон українських захисників Маріуполя, ворог продовжує продукувати деструктивний контент щодо цього. Застерігаємо: це – фейк!

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив добірку фейків та маніпуляцій від росії за 5 квітня.