Центр Одессы перекроют в День города
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Движение транспорта в центральной части Одессы будет ограничено 2 сентября в связи с проведением мероприятий по случаю празднования Дня города.
С 6:00 будет перекрыто движение в следующих местах:
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- Екатерининская улица (от ул. Ланжероновской к Екатерининской площади);
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- Сабанеев мост (от ул. Гоголя до Екатерининской площади);
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- ул. Пушкинская (от ул. Дерибасовской до ул. Ланжероновской);
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- ул. Ланжероновская (от ул. Пушкинской до ул. Екатерининской).
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С 17:00 2 сентября до 00:00 3 сентября будут перекрыты улица Приморская (от Военного спуска к Таможенной площади), а также Польский (от ул. Бунина к Таможенной площади) и Карантинный спуски.
Празднование начнется в 10:00 с торжественной церемонии поднятия флага города на Думской площади. На Приморском бульваре состоится выставка одесских инсталляций и Фестиваль декоративно-прикладного искусства — выставка работ и мастер-классы победителей городского конкурса “Звездная юность Одессы”. Днем на Аллее Звезд откроют таблички с новыми именами. В 19:00 на Потемкинской лестнице пройдет главная акция Дня города — гала-концерт, который завершится праздничным фейерверком.