Центр Одессы перекроют в День города

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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 109482 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 127511 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 131257 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 192148 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 226735 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 139971 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132031 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 207796 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125489 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 184865 просмотра

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Центр Одессы перекроют в День города

Центр Одессы перекроют в День города

Киев  •  УНН

 • 59675 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Движение транспорта в центральной части Одессы будет ограничено 2 сентября в связи с проведением мероприятий по случаю празднования Дня города.

С 6:00 будет перекрыто движение в следующих местах:

  • Екатерининская улица (от ул. Ланжероновской к Екатерининской площади);
  • Сабанеев мост (от ул. Гоголя до Екатерининской площади);
  • ул. Пушкинская (от ул. Дерибасовской до ул. Ланжероновской);
  • ул. Ланжероновская (от ул. Пушкинской до ул. Екатерининской).

С 17:00 2 сентября до 00:00 3 сентября будут перекрыты улица Приморская (от Военного спуска к Таможенной площади), а также Польский (от ул. Бунина к Таможенной площади) и Карантинный спуски.

Празднование начнется в 10:00 с торжественной церемонии поднятия флага города на Думской площади. На Приморском бульваре состоится выставка одесских инсталляций и Фестиваль декоративно-прикладного искусства — выставка работ и мастер-классы победителей городского конкурса “Звездная юность Одессы”. Днем на Аллее Звезд откроют таблички с новыми именами. В 19:00 на Потемкинской лестнице пройдет главная акция Дня города — гала-концерт, который завершится праздничным фейерверком.

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